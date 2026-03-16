Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN »
French Department of RE/MAX Hadera ✨BZH
¿Está soñando con una casa familiar, de alto nivel, en una zona residencial con piscina? ¡No soñes! ¡Esta casa es para ti!
✨ Casa con 5 habitaciones (178 m2),
✨ En una parcela de unos 500 m2 (rare!),
✨ majestuoso salón con una magnífica altura de techo!
✨ Hermosa cocina hecha a medida "Provence",
✨ Comedor dedicado y luminoso,
✨ Master suite en la planta baja con vista a la piscina!
✨ Arriba: 3 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura,
✨ En total: 2 baños y 3 aseos,
✨ Aire acondicionado individual,
✨ Gran terraza exterior con pergola,
✨ Excelente piscina de 50 m2 !!
✨ Varios espacios exteriores, un magnífico olivo en la entrada!
✨ Una gran plaza de aparcamiento privado.
✨ Situado en el barrio de Bialik/Chlomo, cerca del Yechiva "Knesset Itzshak",
✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del centro de la ciudad, a unos 15 minutos en coche del mar,
✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagogas y supermercados cerca a pie!
✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 2, 6, tren, autobuses...
✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a lograr el tuyo!
Para organizar una visita:
Raphel Benguigui,
Director del Departamento Francofono de RE/MAX Hadera.
Licencia No 313736