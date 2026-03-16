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Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Hadera, Israel
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ID: 34969
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Golda Meir

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Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨BZH ¿Está soñando con una casa familiar, de alto nivel, en una zona residencial con piscina? ¡No soñes! ¡Esta casa es para ti! ✨ Casa con 5 habitaciones (178 m2), ✨ En una parcela de unos 500 m2 (rare!), ✨ majestuoso salón con una magnífica altura de techo! ✨ Hermosa cocina hecha a medida "Provence", ✨ Comedor dedicado y luminoso, ✨ Master suite en la planta baja con vista a la piscina! ✨ Arriba: 3 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura, ✨ En total: 2 baños y 3 aseos, ✨ Aire acondicionado individual, ✨ Gran terraza exterior con pergola, ✨ Excelente piscina de 50 m2 !! ✨ Varios espacios exteriores, un magnífico olivo en la entrada! ✨ Una gran plaza de aparcamiento privado. ✨ Situado en el barrio de Bialik/Chlomo, cerca del Yechiva "Knesset Itzshak", ✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del centro de la ciudad, a unos 15 minutos en coche del mar, ✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagogas y supermercados cerca a pie! ✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 2, 6, tren, autobuses... ✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a lograr el tuyo! Para organizar una visita: Raphel Benguigui, Director del Departamento Francofono de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

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