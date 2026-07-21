  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givatayim
  4. Barrio residencial Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim

Barrio residencial Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim

Givatayim, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35201
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givatayim
  • Dirección
    Ariel Sharon, 4 Shachar Tower

Sobre el complejo

Excepcional apartamento en la entrada de Tel Aviv. Edificio de lujo con vista impresionante frente al mar. Planta alta con 3 plazas de aparcamiento privado + bodega. Producto raro y sin trabajo. Sala de deportes en el condominio muy amplio.

Localización en el mapa

Givatayim, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanya, Israel
de
$787,200
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Barrio residencial Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
de
$721,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Mostrar todo Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra'anana, Israel
de
$2,42M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir