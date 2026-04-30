Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel

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BZH
RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui te presenta con mucho!
✅ Apartamento 4 habitaciones luminosas de aproximadamente 96 m2,
✅ Completamente renovado,
✅️ Buen plan,
✅ Terraza solar, orientación suroeste,
✅ Cocina, suelo de baldosas, puertas, baños y aseos,
✅ Suite de padres,
✅️ 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura (Mamad),
✅ En el tercer piso con ascensor,
✅ Aire acondicionado,
✅ Aparcamiento.
Edificio bien mantenido, cargas bajas!
Cerca de escuelas, guarderías y centro médico.
Acceso rápido a las carreteras 2, 4 y 6.
Venta sólo 1.600.000 NIS, en lugar de 1.695.000 ¡NIS!
¡Una visita sin demora!
Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
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Hadera, Israel
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