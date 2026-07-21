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Barrio residencial Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35178
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Daniel, 15

Sobre el complejo

Edificio de pie a 50 metros del mar. Hermosas 4 habitaciones de 90m2 + 14m2 terraza vistas al mar. Piso alto, muy luminoso, apartamento de lujo, 2 baños, 2 aseos, parking catastro! Producto único exclusivamente.

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Tel-Aviv, Israel
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Alimentación
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Tel-Aviv, Israel
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