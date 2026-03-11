Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillante, en un edificio reciente, en el distrito Hadera Seaside, en Givat Olga, Menahem Begin Street!
Características:
- 5 piezas de unos 120 m2,
- ¡Dos terrazas! 14 y 6 m2,
- Un hermoso espacio habitable con una buena distribución,
- Una suite parental,
- 3 habitaciones para niños (incluyendo una mamá),
- 3 aseos, 2 baños,
- En el segundo piso de 8,
- Ascensor, aire acondicionado,
- ¡Dos plazas de aparcamiento!
Al lado del prestigioso hotel Jacobs y su maravilloso spa, la playa, sinagogas, a pocos minutos del pueblo comercial Moul Ha'Hof y cerca de la estación de tren y las carreteras.
¡Inversión increíble! Alquiler Premium!
Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Ocio
