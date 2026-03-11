  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Hadera, Israel
de
$843,315
;
6
ID: 34309
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillante, en un edificio reciente, en el distrito Hadera Seaside, en Givat Olga, Menahem Begin Street! Características: - 5 piezas de unos 120 m2, - ¡Dos terrazas! 14 y 6 m2, - Un hermoso espacio habitable con una buena distribución, - Una suite parental, - 3 habitaciones para niños (incluyendo una mamá), - 3 aseos, 2 baños, - En el segundo piso de 8, - Ascensor, aire acondicionado, - ¡Dos plazas de aparcamiento! Al lado del prestigioso hotel Jacobs y su maravilloso spa, la playa, sinagogas, a pocos minutos del pueblo comercial Moul Ha'Hof y cerca de la estación de tren y las carreteras. ¡Inversión increíble! Alquiler Premium! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
