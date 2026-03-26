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Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand grand duplex rue calme

Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
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ID: 35043
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Dirección
    Berl Katznelson, 26 24

Sobre el complejo

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Gran dúplex 190 m2 . Nivel 1 salón muy grande . cocina . 2 dormitorios. Mamad 2 baños. Nivel 2 2 dormitorios , 1 cuarto de baño y juegos / esquina de visión Ascensor y aparcamiento

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Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
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