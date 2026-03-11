Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$1,11M
ID: 34468
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abarbanel, 54

Sobre el complejo

Situado en el cruce de Neve Tzedek, Florentine y el distrito de Charles Clore Park, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos minutos a pie del mar, el mercado del Carmelo y el animado corazón de Tel Aviv. Elifelet Street es conocida por su ambiente tranquilo y residencial, ofreciendo acceso directo a las zonas más dinámicas de la ciudad: galerías de arte, restaurantes de moda y pintorescos cafés. El edificio El nuevo edificio de alta calidad ofrece a sus residentes un ambiente de vida moderno y seguro con raras comodidades en el centro de Tel Aviv: • Guardia de 24 horas • Piscina al aire libre • gimnasio totalmente equipado • Tres ascensores • Partes conjuntas mantenidas con cuidado Apartamento • 2 habitaciones – 50 m2 de espacio habitable • Balcón de 10 m2 con vista abierta • Cámara de Seguridad (Mamad) • 5a planta • Estacionamiento privado y bodega adjunta Más información • Gastos mensuales: 1.150 • Alquiler actual: 7.500 • Precio de venta: 3.550.000 Una propiedad ideal para residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler en una zona buscada entre el mar y el centro de la ciudad.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

