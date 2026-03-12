  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Tel-Aviv, Israel
$1,00M
ID: 34935
Última actualización: 12/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaPardes, 14

Sobre el complejo

New on sale exclusively 14 Hapardes Street Quiet street in the heart of the old north, near Ben gurion and kikar rabin Charming apartment 3 rooms fully renovated and very bright Optimal arrangement 47 m2 3rd floor, half (without elevator) Potential

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

