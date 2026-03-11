  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement a louer a tel aviv ben yehouda

Barrio residencial Appartement a louer a tel aviv ben yehouda

Tel-Aviv, Israel
de
$2,132
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34925
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yirmiyahu, 32

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Tel Aviv Apartamento en la 3a planta en 4, sin ascensor Apartamento de 2 habitaciones, 42 m2 balcón cerrado Amueblado No hay aparcamiento No hay ascensor Cargos de construcción (Vaad) : 250

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Israel
de
$2,43M
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$843,315
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,01M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a louer a tel aviv ben yehouda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,132
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$805,695
Proyecto residencial, situado en el corazón de Yafno, cuya ubicación estratégica, el lugar cerca atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$511,005
hermosas 4 habitaciones en pequeño edificio en el centro en el barrio neve adarim, 3er piso en 5, terraza soucca, no faltar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,14M
Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 habitaciones - 4a planta en 4 Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones. 115 m2 construidos + 65 m2 terraza. Un a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir