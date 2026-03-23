  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Merom HaGalil Regional Council
  4. Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Merom HaGalil Regional Council, Israel
de
$1,85M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 35019
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Safed Subdistrict
  • Ciudad
    Merom HaGalil Regional Council
  • Dirección
    8675

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es solo elegir un apartamento... Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tierra descrita como bendecida, abundante y bañada en la luz. Cada mañana te despiertas en la cima de un entorno natural, donde la naturaleza se expresa en todo su esplendor. El aire puro de montaña, los paisajes verdes hasta donde se puede ver y la tranquilidad absoluta crean un ambiente único, propicio a un arte raro y privilegiado de vivir. Un proyecto concebido como un trabajo excepcional Amplios apartamentos de 3, 4, 5 y 6 habitaciones, planta baja de jardín abierta a la naturaleza, y prestigiosos áticos con vistas panorámicas, cada propiedad ha sido diseñada con requisitos absolutos. Amplias aberturas extienden los espacios vivos hacia fuera y ofrecen un espectáculo natural permanente, donde la luz y el paisaje se convierten en parte integral de su vida diaria. Una oportunidad rara La demanda en Tsfat y en toda Galilea es extremadamente alta, mientras que el suministro de mercancías sigue siendo muy limitado. Los apartamentos en venta son raros, lo que conduce mecánicamente a la presión ascendente sobre los precios. Comprar hoy en este nuevo programa significa posicionarse por delante de otros en un mercado donde las oportunidades desaparecen rápidamente. Condiciones financieras excepcionales: máximo aprovechamiento Hoy, puedes asegurar una propiedad de 1585 000 shekels... con sólo un 15% para pagar ahora. El resto — 85% en 4 años, en entrega. Sin indexación. No hay aumento de precios. Sin presión financiera. Específicamente: 237 750 shekels, incluyendo honorarios de agencia y abogados. Estás bloqueando el precio hoy en un mercado ocupado, mientras que los precios pueden subir... sin pagar más. Este es un efecto de apalancamiento raro: • Reducción de la contribución hoy • potencial de alto valor mañana Más que una compra – una decisión estratégica Ejemplo de apartamentos: Apartamento 3 habitaciones 75m2 + 8m2 balcón desde 1 585 000 shekels Apartamento 4 habitaciones 104m2 + 13m2 balcón desde 1 750 000 shekels Apartamento 5 habitaciones 120m2 + 13m2 balcón desde 1 850 000 shekels Este tipo de oportunidad es rara en el mercado. Combina ubicación, calidad de vida y condiciones financieras excepcionales. No es bueno comparar... Es una oportunidad que aprovechamos.

Localización en el mapa

Merom HaGalil Regional Council, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux prEs de la mer
Bat Yam, Israel
de
$717,915
Está viendo
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Merom HaGalil Regional Council, Israel
de
$1,85M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
En un edificio reciente después de TAMA, este nuevo apartamento de 115 m2 situado en la tercera planta con ascensor de Shabat ofrece un ambiente de vida luminoso, tranquilo y funcional. El amplio salón con cocina abierta se abre a un agradable balcón, mientras que un segundo balcón soccah ex…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Mostrar todo Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Ascalón, Israel
de
$335,445
Joyau à la Marina : 50 m de la playa! Descubre este encantador y acogedor apartamento en el 3er piso de un pequeño edificio íntimo (5 plantas). Ubicación del sueño: 50 metros del agua. Confort: Espacio optimizado con terraza solarium. Serenidad: Mamad incluido para la tranquilidad total. Un …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,29M
Venta exclusiva, en el parque Yarkon 42 Ussishkin Street edificio renovado en 2012 apartamento de 2,5 habitaciones, 68 m2 (superficie de la planta) Este-oeste, exposición soleada 3a planta, con ascensor edificio con refugio registro de condominios
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir