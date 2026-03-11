Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
;
6
ID: 34151
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

5 habitaciones nuevo apartamento de 133m2 con 22m2 terraza disponible en 14-15 y 18a planta en Kiriat Yovel Jerusalén Cerca de tranvías y tiendas Vista de la división Estacionamiento y bodega incluidos Entrada inmediata Precio desde 4.350.00.000sh excluyendo nuestros honorarios de agencia

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

