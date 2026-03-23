  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Merom HaGalil Regional Council
  4. Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Merom HaGalil Regional Council, Israel
de
$1,78M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 35018
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Safed Subdistrict
  • Ciudad
    Merom HaGalil Regional Council
  • Dirección
    8675

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es solo elegir un apartamento... Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tierra descrita como bendecida, abundante y bañada en la luz. Cada mañana te despiertas en la cima de un entorno natural, donde la naturaleza se expresa en todo su esplendor. El aire puro de montaña, los paisajes verdes hasta donde se puede ver y la tranquilidad absoluta crean un ambiente único, propicio a un arte raro y privilegiado de vivir. Un proyecto concebido como un trabajo excepcional Amplios apartamentos de 3, 4, 5 y 6 habitaciones, planta baja de jardín abierta a la naturaleza, y prestigiosos áticos con vistas panorámicas, cada propiedad ha sido diseñada con requisitos absolutos. Amplias aberturas extienden los espacios vivos hacia fuera y ofrecen un espectáculo natural permanente, donde la luz y el paisaje se convierten en parte integral de su vida diaria. Una oportunidad rara La demanda en Tsfat y en toda Galilea es extremadamente alta, mientras que el suministro de mercancías sigue siendo muy limitado. Los apartamentos en venta son raros, lo que conduce mecánicamente a la presión ascendente sobre los precios. Comprar hoy en este nuevo programa significa posicionarse por delante de otros en un mercado donde las oportunidades desaparecen rápidamente. Condiciones financieras excepcionales: máximo aprovechamiento Hoy, puedes asegurar una propiedad de 1 585 000... con sólo un 15% para pagar ahora. El resto — 85% en 4 años, en entrega. Sin indexación. No hay aumento de precios. Sin presión financiera. Concretamente: 293,109 (aproximadamente 80 000 euros), incluyendo honorarios de agencia y abogados. Estás bloqueando el precio hoy en un mercado ocupado, mientras que los precios pueden subir... sin pagar más. Este es un efecto de apalancamiento raro: • Reducción de la contribución hoy • potencial de alto valor mañana Más que una compra – una decisión estratégica Ejemplos de apartamentos: Apartamento 3 habitaciones 75m2 + 8m2 balcón desde 1 585 000 shekels Apartamento 4 habitaciones 104m2 + 13m2 balcón desde 1 750 000 shekels Apartamento 5 habitaciones 120m2 + 13m2 balcón desde 1 850 000 shekels Este tipo de oportunidad es rara en el mercado. Combina ubicación, calidad de vida y condiciones financieras excepcionales. No es bueno comparar... Es una oportunidad que aprovechamos.

Localización en el mapa

Merom HaGalil Regional Council, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$805,695
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Merom HaGalil Regional Council, Israel
de
$1,78M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Mostrar todo Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,21M
¿Buscas un nuevo proyecto en Netanya? Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar. El proyecto está situado en el corazón de la ciudad en uno de los lugares más buscados de Netanya. Características del proyecto: - Arquitectura…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$915,420
Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto está situado en el barrio frente a Kiriat Hasharon, cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa). El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, sinagoga, superme…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Ascalón, Israel
de
$558,030
Hermoso apartamento 4 habitaciones en edificio reciente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir