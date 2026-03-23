  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Special investisseur

Barrio residencial Special investisseur

Ascalón, Israel
de
$445,170
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34995
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el barrio de Neot Ashkelon, 4 habitaciones alquilaron 3800 NIS para apoderarse de

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Está viendo
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$445,170
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalón, Israel
de
$467,115
Hermoso apartamento de 4 habitaciones en Neve Illan, rue Elie Cohen
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,21M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Mostrar todo Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Barrio residencial Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Ascalón, Israel
de
$648,945
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir