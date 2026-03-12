  1. Realting.com
  4. Barrio residencial 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

ID: 34936
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    David Bloch, 22

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
En el corazón de la Mamilla, y en el famoso proyecto David Village Legacy, aquí hay una hermosa 4 habitaciones de 120 m2 con 13 m2 terraza Soucah con un amplio salón, muy grande suite principal, 2 baño, 3 aseo + bodega y 1 plaza de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Una propiedad rara en el mercado: un prestigioso ático dúplex en el corazón de Tel Aviv, que ofrece un ambiente de vida exclusivo entre el mar, la cultura y la efervescencia urbana. Características principales • Superficie interior: 140 m2 • Espectacular terraza: 140 m2 con vistas panorámic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Jerusalén, Israel
de
$962,445
En Kiryat Moché, entrada a la ciudad, cerca de la estación de tranvía, gran 3P brillante con una triple exposición y dos balcones. Precio comercializable, ¡Libertad ahora!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
