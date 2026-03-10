  1. Realting.com
Barrio residencial Spacieux

Jerusalén, Israel
de
$2,88M
;
10
ID: 34867
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mordekhay Kaspi, 14

Sobre el complejo

Venta en Talpiot Nord - Ático 6 habitaciones de aproximadamente 180 m2 y balcón de 40 m2 con vistas al Monte del Templo Nuevo, diseñado para altos y brillantes estándares 4 direcciones de aire 4 baños estacionamiento

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

