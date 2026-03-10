Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Venta – Magnífico apartamento de 3 habitaciones en el sur de Bat Yam Ubicación ideal en el sur de Bat Yam, en un edificio recientemente renovado. Apartamento totalmente reformado, perfecto para vivir, invertir o como un pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente. Características del apartamento : • 3 habitaciones modernas • 80 m2 de interior • Balcón de 8 m2 en frente • Plaza de estacionamiento incluida • Situado en la segunda planta de un edificio renovado Instalaciones cercanas: • Supermercados y tiendas locales • Restaurantes locales, cafeterías y panaderías • Parques y zonas verdes • Escuelas y servicios esenciales • Fácil acceso al transporte público • Living and friendly neighbourhood