Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Venta – Magnífico apartamento de 3 habitaciones en el sur de Bat Yam
Ubicación ideal en el sur de Bat Yam, en un edificio recientemente renovado. Apartamento totalmente reformado, perfecto para vivir, invertir o como un pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente.
Características del apartamento :
• 3 habitaciones modernas
• 80 m2 de interior
• Balcón de 8 m2 en frente
• Plaza de estacionamiento incluida
• Situado en la segunda planta de un edificio renovado
Instalaciones cercanas:
• Supermercados y tiendas locales
• Restaurantes locales, cafeterías y panaderías
• Parques y zonas verdes
• Escuelas y servicios esenciales
• Fácil acceso al transporte público
• Living and friendly neighbourhood
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo