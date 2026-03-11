  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem

Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$971,850
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34923
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit HaArava, 35

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento nuevo en Arnona 3 piezas 80 m2 6 m2 balcón Almacenamiento y estacionamiento Habitación asegurada (Mamad) Suite para padres Baño y aseo Ascensor Vista panorámica

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$4,58M
Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$993,795
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$805,695
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,06M
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,70M
Venta – Fabuloso ático en un edificio histórico en el corazón de Tel Aviv! 5 piezas 4 dormitorios (incluyendo una habitación segura) 2 baños 3 aseos Terraza privada con posibilidad de instalar un Jacuzzi 130 m2 interior + 20 m2 terraza + 70 m2 azotea No hay aparcamiento Precio: 15,000,000 NI…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir