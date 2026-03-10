Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Magnífico apartamento de 2 habitaciones en la planta baja con jardín privado
Descubre estas encantadoras 2 habitaciones ubicadas en la planta baja, que ofrecen un interior moderno y un jardín privado de 50 m2, perfecto para disfrutar del aire libre y los hermosos días.
Características:
• 55 m2 de espacio interior
• Jardín privado de 50 m2
• Una habitación cómoda
• Baño moderno
• Plaza de estacionamiento incluida
• Final previsto del año 2026
Un apartamento luminoso y funcional, ideal para una pareja o cualquier persona que desee vivir en un entorno moderno y agradable.
Proximidad & medio ambiente :
Situado a pocos minutos de la Grande Avenue Balfour, con tiendas, supermercados, transporte público y sinagogas.
Las escuelas e instalaciones para niños son fácilmente accesibles.
El tranvía está a pocos minutos a pie, lo que facilita viajar por toda la ciudad.
La Gran Avenida Ha
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo