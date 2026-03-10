Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

  1. Realting.com
  Israel
  Bat Yam
  Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Bat Yam, Israel
$815,100
2
ID: 34903
  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Bat Yam
  Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Magnífico apartamento de 2 habitaciones en la planta baja con jardín privado Descubre estas encantadoras 2 habitaciones ubicadas en la planta baja, que ofrecen un interior moderno y un jardín privado de 50 m2, perfecto para disfrutar del aire libre y los hermosos días. Características: • 55 m2 de espacio interior • Jardín privado de 50 m2 • Una habitación cómoda • Baño moderno • Plaza de estacionamiento incluida • Final previsto del año 2026 Un apartamento luminoso y funcional, ideal para una pareja o cualquier persona que desee vivir en un entorno moderno y agradable. Proximidad & medio ambiente : Situado a pocos minutos de la Grande Avenue Balfour, con tiendas, supermercados, transporte público y sinagogas. Las escuelas e instalaciones para niños son fácilmente accesibles. El tranvía está a pocos minutos a pie, lo que facilita viajar por toda la ciudad. La Gran Avenida Ha

Bat Yam, Israel
