  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Shemesh
  4. Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Beit Shemesh, Israel
de
$815,100
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34135
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Beit Shemesh

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en el fondo de los edificios una sinagoga. Los clientes serán principalmente clientes extranjeros. Entregado a finales de octubre de 2026 3 edificios con 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, planta baja jardín y áticos. Solo 3 apartamentos por piso 3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh 4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh 5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, aparcamiento y bodega, Precio: 3,000,000 sh 5 habitaciones Jardín-duplex terreno 150m2, jardín de 175m2 Precio: desde 5.000.000sh Frente al parque: 5 habitaciones 140m2 con 2 terrazas de 35m2 y 40m2 Precio: 3.500.000 sh Áticos con vistas al parque: 7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza 6 habitaciones 154m2, 9a con terraza 25m2 6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza, (2 master y 4 aseos) Precio: desde 5,000,000 sh

Localización en el mapa

Beit Shemesh, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Asdod, Israel
de
$3,92M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$815,100
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$15,68M
Auténtica casa árabe 720/1000 m2, un montón de carácter, jardín, terraza, techos altos de cúpula, gran terreno, magnífica vista al techo, 8 plazas de aparcamiento privado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,85M
En venta : Magnífico apartamento dúplex de 5 dormitorios en Ashdod Marina Top Standing - 2 minutos de la playa Ofrecemos este magnífico apartamento dúplex de 5 habitaciones, situado en una de las zonas más populares de Ashdod, cerca de la playa y Marina. Idealmente ubicado, este apartamento…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Un apartamento recientemente construido, idealmente situado, a pocos pasos de la playa y el vibrante centro de la ciudad de Tel Aviv. Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Centro Dizengoff 4 habitaciones, 83 m2 Amplia terraza soleada de 10 m2 Sala de estar con cocina a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir