Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país
Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en el fondo de los edificios una sinagoga.
Los clientes serán principalmente clientes extranjeros.
Entregado a finales de octubre de 2026
3 edificios con 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, planta baja jardín y áticos.
Solo 3 apartamentos por piso
3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega
Precio: de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh
4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega
Precio: de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh
5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, aparcamiento y bodega,
Precio: 3,000,000 sh
5 habitaciones Jardín-duplex terreno 150m2, jardín de 175m2
Precio: desde 5.000.000sh
Frente al parque:
5 habitaciones 140m2 con 2 terrazas de 35m2 y 40m2
Precio: 3.500.000 sh
Áticos con vistas al parque:
7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza
6 habitaciones 154m2, 9a con terraza 25m2
6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza, (2 master y 4 aseos)
Precio: desde 5,000,000 sh
Localización en el mapa
Beit Shemesh, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo