Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking

Tel-Aviv, Israel
$1,65M
10
ID: 34919
Última actualización: 11/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frug, 1

Sobre el complejo

Venta exclusiva, En la zona más animada del centro Cerca de Dizengoff Plaza 1 Rue Frug, un edificio muy buscado Edificio bien mantenido con código y refugio 5a planta Apartamento de 84 m2, 3 habitaciones 1 ducha y 2 aseos Exposición norte-sur Muy brillante Ascensor y aparcamiento privado Actualmente alquilado hasta agosto 2027

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalón, Israel
de
$485,925
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Venta Jerusalén, Bayit vegan, Edificio reciente con ascensor y estacionamiento subterráneo Ático 5 habitaciones 140m2 espacio habitable, 170m2 de terraza y jardín, magnífica vista panorámica de Jerusalén! Sala de estar muy grande, cocina independiente, suite principal, 2 baños, 3 orientacion…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,29M
Venta exclusiva, en el parque Yarkon 42 Ussishkin Street edificio renovado en 2012 apartamento de 2,5 habitaciones, 68 m2 (superficie de la planta) Este-oeste, exposición soleada 3a planta, con ascensor edificio con refugio registro de condominios
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Barrio residencial Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Barrio residencial Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Barrio residencial Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Barrio residencial Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Barrio residencial Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ascalón, Israel
de
$579,975
Buen trato
Agencia
Immobilier.co.il
