  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee

Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee

Ascalón, Israel
de
$1,13M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34735
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
en el distrito de la ciudad, en un edificio de lujo con jacuzzi y sauna jardin de planta baja por interior arquitecto 5 piezas, vista al mar, piscina privada excepcional

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
¡Un verdadero paraíso en el piso 23, frente al mar! Apartamento 5 habitaciones, ala noroeste, luminoso y protegido del sol directo, balcón de 18 metros con impresionantes vistas al mar, 2 plazas de aparcamiento subterráneo, bodega, cuidador, elegante hall de entrada, seguridad 24 horas, gimn…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Magnífico apartamento con vista abierta, a pocos minutos de Gordon Beach - 3 habitaciones - 1 dormitorio, 1 habitación más pequeña y salón - 6a planta con ascensor - Superficie: 60 m2 de superficie + 8 m2 de terraza - Apartamento nuevo, decorado por un arquitecto - Aire acondicionado central…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$548,625
Apartamento 3,5 habitaciones en venta – 122 m2 + balcón Rara oportunidad en la codiciada zona residencial de Dalet en Ashdod. Un apartamento amplio, luminoso y perfectamente situado, que ofrece un excelente potencial de valor. Descripción: Área genética de 122 m2 Entrada a un gran salón …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir