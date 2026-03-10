  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

Jerusalén, Israel
$971,850
ID: 34845
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit HaArava, 35

Sobre el complejo

Venta en Arnona Apartamento 3 habitaciones - Rue HaShofet Haim Cohen Aprox. 80 m2, 8a planta, balcón 6 m2, luminoso, vista abierta. Estacionamiento y bodega. Tranquilo y buscado por el vecindario.

Jerusalén, Israel
