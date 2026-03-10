  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bonne occasion

Barrio residencial Bonne occasion

Jerusalén, Israel
de
$937,365
;
Barrio residencial Bonne occasion
1
Dejar una solicitud
ID: 34860
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento luminoso, TAMA 38, avanzado, 3 direcciones de aire, cerca de jardines, escuelas, cafés, tiendas, centros comerciales, bus, inmediatamente

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse near baka
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,665
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Está viendo
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, es ahora u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio cali…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,07M
Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Super…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir