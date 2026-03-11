  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement 4 pieces idealement situe

Barrio residencial Appartement 4 pieces idealement situe

Jerusalén, Israel
$1,31M
7
ID: 34536
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bait VeGan, 42

Sobre el complejo

Français Français
En la ubicación más céntrica y buscada del barrio, en un pequeño edificio elegante que se ha beneficiado de una renovación de fachada y la adición de un ascensor. Apartamento 4 habitaciones, 104 m2 construidos, arreglado inteligente y con buen gusto + balcón soccah de 10 m2 ! Apartamento parcialmente renovado (habitación, cocina, baño y baño). Cocina independiente, luminosa, salón con dos exposiciones y vista abierta, suite principal con baño, amplios dormitorios, aseo de invitados, baño y aire acondicionado central. Además, un amplio trastero de 13 m2 con una hermosa altura de techo, que se puede convertir en una oficina!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
