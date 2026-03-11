Barrio residencial Appartement 4 pieces idealement situe

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En la ubicación más céntrica y buscada del barrio, en un pequeño edificio elegante que se ha beneficiado de una renovación de fachada y la adición de un ascensor.
Apartamento 4 habitaciones, 104 m2 construidos, arreglado inteligente y con buen gusto + balcón soccah de 10 m2 !
Apartamento parcialmente renovado (habitación, cocina, baño y baño). Cocina independiente, luminosa, salón con dos exposiciones y vista abierta, suite principal con baño, amplios dormitorios, aseo de invitados, baño y aire acondicionado central.
Además, un amplio trastero de 13 m2 con una hermosa altura de techo, que se puede convertir en una oficina!
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio
