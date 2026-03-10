  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier

Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier

Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
;
4
ID: 34857
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

Sobre el complejo

Alquiler - Nuevo edificio Un hermoso y moderno apartamento en un nuevo edificio de alto nivel, disponible a principios de enero. Detalles de la propiedad: 2 habitaciones (1 dormitorio + salón) Balcón Nuevo edificio Luminoso apartamento con un arreglo bien pensado Precio: 9.500 Contacta con nosotros para un video o una visita. Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 1 mes + IVA Número de licencia : 31928721

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

