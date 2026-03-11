Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$1,33M
7
ID: 34446
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin

Sobre el complejo

Nahalat Binyamin Street, en el centro de Tel Aviv, en el lado peatonal y artístico. Distrito entre Carmel Market, Neve Tzedek y Rothschild, caminando desde la playa. Edificio clasificado y restaurado, Apartamento 3 habitaciones de unos 60 m2 + balcón 4 m2. 1a planta (equivalente 2a), techos altos, diseño limpio, ascensor. Mamad en cada piso, Estacionamiento nocturno residente (17:00-10:00). Precio: 4.250.000 NSI. Ideal residencia principal o de pie a tierra en Tel-Aviv.

Tel-Aviv, Israel
