  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Bat Yam, Israel
de
$971,850
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34849
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Magnífico apartamento de 4 habitaciones en la segunda línea del mar, con vistas al mar. Situado en la tercera planta en 6, este luminoso apartamento de 100 m2 tiene una terraza de 14 m2, una mamá, 2 baños, 2 aseos y un hermoso balcón bañado en luz. Idealmente situado, a pocos minutos a pie del mar y el paseo marítimo, cerca de tiendas, supermercados, restaurantes y cafés de moda, escuelas y guarderías, así como transporte público. Un barrio animado, conveniente y agradable, perfecto para toda la familia o como una inversión de calidad.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,08M
Está viendo
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalén, Israel
de
$1,98M
En el corazón de Bayit vegan, a los pies de sinagogas, escuelas y tiendas: pequeño edificio de sólo 4 plantas con ascensor, estacionamiento cubierto y gran bodega de 12m2. Ático 4 habitaciones, convertidas en 5 muy fácilmente, con enorme terraza de 50m2 Soucca en vista panorámica de Jerusalé…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$924,825
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Nueve en venta Exclusivo Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas) En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio! Arquitecto: Gidi Bar Orian Cerca de Hayarkon Park Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel En el quinto piso con …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir