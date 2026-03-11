  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Ra'anana, Israel
de
$1,75M
;
3
ID: 34189
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski

Sobre el complejo

En el centro de Raanana. Apartamento dúplex en el tercer piso. Immense sala de estar. Atico apartamento mucho encanto. Vista del parque. La calle pide mucho. Aparcamiento.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
