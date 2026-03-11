  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Appartement immense

Barrio residencial Appartement immense

Ascalón, Israel
de
$1,10M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34698
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Excepcional apartamento en Ciudad, Ashdod ???? Descubra esta única 5 habitaciones de 183 m2, en las 2 plantas, ofreciendo volúmenes raros y comodidad absoluta. ✨ Aspectos destacados del apartamento: • Área generosa de 183 m2 en dos niveles • Vista abierta y agradable • Dos dormitorios principales con baño separado – como un apartamento independiente • Celular privado • Estacionamiento dedicado • Espacios grandes y luminosos • Edificio muy bien mantenido en el corazón de un barrio central y buscado ¿? Ubicación Premium: Situado en el centro de Ashdod (City), cerca de tiendas, servicios, transporte y escuelas. ?? Ideal para una familia grande que busca espacio, comodidad y ubicación estratégica, o como una propiedad excepcional con valor patrimonial.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerusalén, Israel
de
$2,445
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
de
$6,27M
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$642,675
Está viendo
Barrio residencial Appartement immense
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Mostrar todo Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$391,875
en el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartamento 2 habitaciones en residencia con piscina muy buen producto a la inversión o pie de tierra
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
En un pequeño edificio nuevo de 5 plantas en Kiryat Moché, apartamento único su tipo: grande 4P en la planta superior, luminoso y aireado, con soucca y estacionamiento, idealmente situado cerca del tranvía y la entrada de la ciudad. Producto raro, Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy soleado. Cierra la escuela Yahvne. Nueve nunca viven. Precio interesante, inferior a caminar por una hermosa superficie. Sala de estar muy grande. 2 baños. Vista baja del parque
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir