Barrio residencial Appartement immense

Venta – Excepcional apartamento en Ciudad, Ashdod ???? Descubra esta única 5 habitaciones de 183 m2, en las 2 plantas, ofreciendo volúmenes raros y comodidad absoluta. ✨ Aspectos destacados del apartamento: • Área generosa de 183 m2 en dos niveles • Vista abierta y agradable • Dos dormitorios principales con baño separado – como un apartamento independiente • Celular privado • Estacionamiento dedicado • Espacios grandes y luminosos • Edificio muy bien mantenido en el corazón de un barrio central y buscado ¿? Ubicación Premium: Situado en el centro de Ashdod (City), cerca de tiendas, servicios, transporte y escuelas. ?? Ideal para una familia grande que busca espacio, comodidad y ubicación estratégica, o como una propiedad excepcional con valor patrimonial.