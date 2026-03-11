Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

  1. Realting.com
Asdod, Israel
$2,19M
5
ID: 34086
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz

Sobre el complejo

El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

