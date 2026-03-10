Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
nuevo programa en el nuevo barrio de netivot
condiciones de pago sin precedentes
3 años de construcción
sin indexación
?? Nuevo programa
15% de firma
85% antes de la entrega clave!!!
En el corazón del barrio justo en el medio
Maalot HaNahal a Netivot descubre el nuevo proyecto residencial en comercialización.
Un complejo de viviendas, distribuido sobre cuatro parcelas en un ambiente armonioso y verde.
El proyecto ofrece apartamentos en una amplia gama de configuraciones:
Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, planta baja, así como suntuosos áticos, algunos con piscina privada.
bodega privada para cada alojamiento, bicicletas y paseos, y espacios comunes diseñados para promover la vida comunitaria.
3 piezas de 1.260.000 nis !!!
4 piezas de 1,460.00 nis
5 piezas de 1.630.000 ninos
Localización en el mapa
Netivot, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
