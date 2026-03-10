  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israel
$457,710
10
ID: 34768
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Shivtei Israel

Sobre el complejo

nuevo programa en el nuevo barrio de netivot condiciones de pago sin precedentes 3 años de construcción sin indexación ?? Nuevo programa 15% de firma 85% antes de la entrega clave!!! En el corazón del barrio justo en el medio Maalot HaNahal a Netivot descubre el nuevo proyecto residencial en comercialización. Un complejo de viviendas, distribuido sobre cuatro parcelas en un ambiente armonioso y verde. El proyecto ofrece apartamentos en una amplia gama de configuraciones: Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, planta baja, así como suntuosos áticos, algunos con piscina privada. bodega privada para cada alojamiento, bicicletas y paseos, y espacios comunes diseñados para promover la vida comunitaria. 3 piezas de 1.260.000 nis !!! 4 piezas de 1,460.00 nis 5 piezas de 1.630.000 ninos

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Realting.com
Ir