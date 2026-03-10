Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante.
Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama.
Seguridad absoluta – serenidad diaria
Seguridad 24/7 con guardia permanente
Acceso controlado y entorno residencial tranquilo
Un marco tranquilizador para usted y sus seres queridos, sin compromiso en su independencia
Una vida de barrio real, amigable y cálida
lobby de lujo, lugar de encuentro e intercambio
Sinagoga dentro de la residencia, fomentando lazos comunitarios
Residencia de tamaño humano, ideal para crear relaciones respetando la privacidad de todos
Total autonomía, en casa, para siempre
Apartamentos privados de 2 a 5 habitaciones, con balcón o terraza grande
Propiedad registrada en Tabou: usted es completamente propiedad de su alojamiento
No hay obligación de servicio: usted elige libremente lo que necesita, cuando desea
Un servicio a la carta, según sus deseos
Restaurante
Sala de deportes
Servicios médicos y de apoyo
➡️ Usted permanece independiente, con soluciones a su alcance
Una ubicación ideal
Tiendas e instalaciones cercanas
A sólo 20 minutos del centro de Jerusalén
Reducir los cargos de condominio, una rara ventaja para una residencia de esta persona
La combinación perfecta de seguridad, convivencia, confort y libertad.
Un lugar de vida diseñado para hoy, y para el futuro.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo