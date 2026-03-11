  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Nouvelle baisse de prix

Barrio residencial Nouvelle baisse de prix

Jerusalén, Israel
de
$1,44M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34354
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el distrito de Beit Hakerem (Yeffe Nof), vivienda excepcional sólo 6 apartamentos, grandes 6.5 P individuales arriba, 4 exposiciones, con un gran salón-comedor-con balcón; ascensor directamente sirviendo la habitación principal, suite principal, accesibilidad completa, mamá y estacionamiento. Encantador apartamento para visitar absolutamente!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Está viendo
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$4,82M
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Mostrar todo Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$1,03M
BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle de Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - Caliente y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cua…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir