  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme

Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme

Jerusalén, Israel
de
$1,13M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34667
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Degel Reuven, 9

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
EXCLUSIVENESS – Luminoso y amplio apartamento! Baron Hirsch, Kiryat Moshe neighbourhood, Jerusalem ✨ ¡Nueve, nueve, nueve! ✨Venta: hermoso apartamento de 5 habitaciones, después de la ampliación del TAMA 38. Superficie: 93 m2 bruto + terraza Sukkah Luminoso apartamento con 3 exposiciones Espaciosa y bien dispuesta Barrio tranquilo y agradable Ascensor. ¡Un bien raro en un ambiente tranquilo! Póngase en contacto con nosotros para más información y una visita.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$655,215
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,36M
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Está viendo
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$940,187
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Mostrar todo Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Nahariya, Israel
de
$589,380
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir