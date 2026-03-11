  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet ben yehuda 192

Barrio residencial Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34708
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio calidad superior, baños totalmente equipados equipadas, puertas y sistema de interiores premium avanzado eléctrico compatible inteligente hogar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$586,245
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Israel
de
$658,350
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$316,008
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Está viendo
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$721,050
Apartamento de 4 habitaciones 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerusalén 10a planta, trabajo que se planea Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 1 baño, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado salón, cobertizo en polvo, globo de agua caliente, radiadores, persianas de rodillos Puerta blindada, ascensor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
En el corazón de Tel Aviv, cerca del teatro, cerca de Kikar HAmedina y Yarkon Park. Aquí hay un proyecto muy hermoso que ofrece lujosos servicios interiores y exteriores, con una selección de apartamento de 2 habitaciones a ático. con vistas al mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$940,187
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir