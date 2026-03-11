  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34463
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh, 65

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Superb 3 habitaciones – unos 70 m2 bien optimizadas Mamad + balcón 8 m2 (calma, vegetación) 1er piso brillante en 5 - edificio de la tienda íntima Renovación arquitectónica – acabados de alta gama Cocina Semel – aire acondicionado VRF – carpintería personalizada Proyecto TAMA reciente: ascensor, estacionamiento robótico, zonas comunes renovadas Ubicación: Shlomo HaMelekh Street (Old North), calle tranquila con vegetación, sólo pequeños edificios Cerca : Lugar Rabin, Dizengoff, HaYarkon Parque, playas Alquilado en la actualidad 12.000 por mes (retorno inmediato) Precio solicitado: 4.990.000 – menor que los precios del promotor del período

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
Barrio residencial Balcon sur la mer
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$896,610
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israel
de
$717,915
• • Calefacción solar de agua + gas Aire acondicionado central con control independiente en las habitaciones Agua y gas • Exposición noreste / suroeste (excelente ventilación natural) Gran fregadero de tanque en la cocina Gastos: • -Vaad habayit: 250 - / mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Mostrar todo Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
villa con sótano como t2 hermoso jardín ático de 50m2 barnea A dos minutos de la salida de la ciudad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir