  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement nahalat benyamin

Barrio residencial Appartement nahalat benyamin

Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34633
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 30

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Tel Aviv-Yafo Detalles: Partes: 2 Piso: 3/4 Superficie: 50 m2 Descripción: Situado en la mejor ubicación de Tel Aviv, en la famosa calle peatonal y tranquila Nachalat Binyamin. En un edificio clasificado, ocupado sólo por 3 años. Renovado por un arquitecto. Equipo e instalaciones: Avivi Kitchen Aire acondicionado central mini Rodillos eléctricos Intercomunicación Cocina de gas y nevera Gran espacio de almacenamiento común para todo el piso

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Asdod, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,29M
Está viendo
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo cen…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Mostrar todo Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Israel
de
$648,945
BZH RE/MAX Hadera presenta exclusivamente un producto raro: - Dúplex grande de 6 habitaciones de aproximadamente 140 m2, - Gran terraza pergola de 30 m2, - Cocina moderna abierta al salón, - Sala de estar con iluminación ambiental, - Amplia y confortable suite parental y 4 dormitorios adici…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir