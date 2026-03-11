  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34214
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot HaZionut, 3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En 3 Zion Boulevard Street, una dirección de prestigio y muy solicitada. Un apartamento único, espacioso, luminoso y hermoso! En la 5a planta, este apartamento goza de excelente tráfico en cuatro ejes! Un apartamento de 5 habitaciones con gran potencial y arreglo ideal. Superficie construida de 146,5 m2* (grande). Se añadirá un balcón de 12 m2. Y un vestíbulo de 9 m2. ¡Comisión tomada! Un edificio de lujo íntimo de sólo 6 apartamentos. Dos plazas de aparcamiento estándar en el sótano. Ascensor directo. Shelter.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
