  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rosh Pina
  4. Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Rosh Pina, Israel
de
$7,84M
;
13
Dejar una solicitud
ID: 34307
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Safed Subdistrict
  • Ciudad
    Rosh Pina
  • Dirección
    Maale Gai Oni

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Villa Tehila es un hotel boutique galo distintivo y totalmente operativo, situado en el corazón del pueblo histórico de Rosh Pina, uno de los destinos más populares y encantadores del norte de Israel. La propiedad combina una experiencia de hospitalidad íntima y romántica con un potencial comercial demostrado, en un entorno pastoral de paisajes galianos, exuberante vegetación y tranquilidad excepcional. El hotel se extiende alrededor de 978 metros cuadrados de espacio construido sobre una amplia parcela de aproximadamente 3.200 metros cuadrados. Incluye 14 suites cuidadosamente diseñadas, así como un edificio central que es el corazón de la experiencia del cliente. El diseño y el concepto de la propiedad son principalmente adecuados para las parejas, con un fuerte énfasis en la privacidad y un alto nivel de tienda de hospitalidad. Las zonas públicas incluyen un acogedor vestíbulo con un ambiente galileo único, un patio compartido, una piscina climatizada, un jacuzzi y una zona de spa, salas de tratamiento, un pub y una zona club, un restaurante y un bar de café, así como aparcamiento privado para los huéspedes. La propiedad está totalmente amueblada y equipada, que comprende unos 15 baños y 15 aseos para invitados. Villa Tehila trabaja como un hotel boutique establecido y conocido, disfrutando de una excelente reputación y una clientela leal. Representa una rara oportunidad para adquirir una propiedad turística de alta gama con una identidad distinta, operaciones en curso y una ubicación privilegiada en una de las regiones turísticas más deseables y cualitativas de Israel.

Localización en el mapa

Rosh Pina, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,916
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerusalén, Israel
de
$896,610
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Está viendo
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
de
$7,84M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rare a jerusalem
Barrio residencial Rare a jerusalem
Barrio residencial Rare a jerusalem
Barrio residencial Rare a jerusalem
Barrio residencial Rare a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Rare a jerusalem
Barrio residencial Rare a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construcción En la zona buscada de Armon Hanatsiv, descubra esta agradable casa en dou mishpahti de unos 140 m2, distribuida en dos niveles y ofreciendo un ambiente de vida luminoso y funcional. ?? Planta baj…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Ascalón, Israel
de
$540,788
Apartamento de 4 habitaciones en el centro de agamim en un pequeño edificio de 4 plantas con 2 propietarios mediante el establecimiento, edificio de lujo, amplio y luminoso apartamento con 2 terrazas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
de
$2,98M
Ramat gan. Distrito residencial. Casa reformada con 7 habitaciones con mamá unidad ET separada con 2 habitaciones. (se puede alquilar por separado)
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir