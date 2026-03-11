  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Investissement hertzylia

Barrio residencial Investissement hertzylia

Herzliya, Israel
de
$874,665
;
6
ID: 34187
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Asher Barash

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones cerca de la Universidad Reichmann. Miklat en el edificio. Sentada en una calle muy agradable. Perfecto para una primera compra o inversión. Mucho alquiler.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

