  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$2,978
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34360
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Magnífico nuevo y espacioso apartamento de 4 habitaciones de 106 m2, con 11 m2 de terraza del salón y una terraza triángulo que sale del dormitorio principal con gran vista orientada al suroeste! Un verdadero enamoramiento: • Cocina separada y de alta gama • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Baka ramat baka
Jerusalén, Israel
de
$1,850
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$376,200
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Está viendo
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
PROMOCIÓN!!!, Hermosa reformada 3P de 81 m2, en el corazón de Kiryat Moché; cerca de las sinagogas, tranvía, balcón de 15 m2 con soucca, construcción de calidad! Entrada privada. Este es el último apartamento disponible en el proyecto, piso de precio, SAY:! Exclusiva agencia Hadassa Takam
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Mostrar todo Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$1,505
Hermoso jardín 4/5 piezas Lo tiene todo. Balcón, jardín, mmd, bodega, aparcamiento Zona residencial a 15 minutos a pie del centro de la ciudad Referencias serias solicitadas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir