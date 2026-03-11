  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Haut standing

Barrio residencial Haut standing

Ascalón, Israel
de
$391,875
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34679
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
dos piezas de alto nivel con vista al mar Sólo para visitar terraza piscina, etc... la parte superior

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,43M
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
Está viendo
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$391,875
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$3,76M
La Croisette a Ashdod !!! Muy rígido. Villa de prestigio con piscina 340 m2, varias terrazas, ascensor, 5 baños y 6 aseos, suntuoso suite principal con su baño, un hermoso vestidor y hermosa terraza vista al mar, aire acondicionado, aparcamiento, Usted cruza y está en la playa de la Marina …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$940,500
En el corazón del centro de la ciudad, cerca del tranvía y a 10 minutos de la mamilla a pie: pequeño nuevo edificio de 3 plantas con vestíbulo, ascensores chabat, y hermoso patio verde! Apartamento 2 habitaciones 58m2 + balcón Soucca, muy luminoso, amplio, totalmente arreglado y amueblado po…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir