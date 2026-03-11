  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
4
ID: 34156
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Beeri, 27

Sobre el complejo

Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (119 m2 salón + 11 m2 de terraza soleada) en la 2a planta. Façade con amplias aberturas. Orientación: Sur y Este. Disposición óptima. (Arquitecto: Gidi Bar Orian). Estacionamiento subterráneo. Alquiler recibido durante la construcción (según lo estimado por un experto). Entrega prevista: Verano 2028.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

