  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Harish, Israel
de
$316,008
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34237
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Harish

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proyecto también incluirá una galería de compras situada en la mejor parte de la ciudad. Harish, a solo 45 minutos de Tel Aviv, a 40 minutos de Haifa y a 30 minutos de Kfar Saba y Raanana, es hoy la ciudad más joven y prometedora de Israel. Ubicado en bosques naturales y con acceso directo a la autopista, cuenta actualmente con 20.000 habitantes y alcanzará 60.000 para 2026. El proyecto en detalle: Un complejo moderno de 7 plantas, cuya entrega está prevista en 5 años. Solo apartamentos de 2 habitaciones sobre la galería de compras: • 2 habitaciones de 47,5 m2 sin balcón – desde 1 008 900 • 2 habitaciones de 47,5 m2 con balcón de 5,5 m2 – de 1 060 000 a 1a planta Los términos de pago son altamente ventajosos para nuestros primeros clientes: • 7% al firmar el contrato • 18% al obtener el permiso en 1 año • 75% en entrega clave ¡No te pierdas esta oportunidad única!

Localización en el mapa

Harish, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$758,670
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$316,008
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
BZH Exclusiva en uno de los proyectos emblemáticos de la costa, 'Hof Halavan de Hadera! El departamento francés de RE/MAX Hadera le presenta un apartamento de ensueño en un edificio muy alto frente al mar! Características: ⭐️ Apartamento de 3 dormitorios (87 m2), ⭐️ En el piso 12 de 25, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$940,187
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Mostrar todo Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
de
$5,64M
Esta lujosa propiedad en las prestigiosas Torres Yoo de Tel Aviv ofrece una experiencia de vida excepcional gracias a su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Creado por el famoso arquitecto Orly Shrem, el apartamento se extiende más de 313 m2 en una planta alta del icónico edificio d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir