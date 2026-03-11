Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO
Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial!
Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proyecto también incluirá una galería de compras situada en la mejor parte de la ciudad.
Harish, a solo 45 minutos de Tel Aviv, a 40 minutos de Haifa y a 30 minutos de Kfar Saba y Raanana, es hoy la ciudad más joven y prometedora de Israel. Ubicado en bosques naturales y con acceso directo a la autopista, cuenta actualmente con 20.000 habitantes y alcanzará 60.000 para 2026.
El proyecto en detalle:
Un complejo moderno de 7 plantas, cuya entrega está prevista en 5 años.
Solo apartamentos de 2 habitaciones sobre la galería de compras:
• 2 habitaciones de 47,5 m2 sin balcón – desde 1 008 900
• 2 habitaciones de 47,5 m2 con balcón de 5,5 m2 – de 1 060 000 a 1a planta
Los términos de pago son altamente ventajosos para nuestros primeros clientes:
• 7% al firmar el contrato
• 18% al obtener el permiso en 1 año
• 75% en entrega clave
¡No te pierdas esta oportunidad única!
