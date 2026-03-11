  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod

Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod

Asdod, Israel
$391,875
7
ID: 34080
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaTayelet

Sobre el complejo

Gran negocio frente a la playa en Ashdod: Apartamento de 2 habitaciones en la residencia Ashdod Beach, primera línea en el Tayelet, frente al mar. En el sexto piso con dos ascensores, este apartamento ofrece un balcón con vistas al mar y un arreglo ideal: entrada a un luminoso salón, cocina americana, dormitorio con ducha y WC suspendido. Una propiedad perfecta para disfrutar del mar todos los días, o hacer una inversión rentable en uno de los lugares más solicitados. Todo está a poca distancia: playa, restaurantes de moda, cafés, supermercado y comodidades. Aquí usted compra una ubicación premium a un precio raro. Una oportunidad para aprovecharse rápidamente.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
