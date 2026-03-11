Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson arquitectos interiores, el proyecto se distingue por un diseño refinado, espacios comunes de alta gama, un paisaje de Gil Dershman y un nivel ecológico de 5281 – 3 estrellas. Los residentes disfrutarán de un exclusivo club, un gimnasio, parque infantil, aparcamiento subterráneo con terminales eléctricas y lujosos halls de entrada. Apartamentos y acabados Los apartamentos, de 3 a 5 habitaciones y áticos, están equipados con: • Sistema inteligente de automatización del hogar y aire acondicionado VRF • Cocina de alta gama con cuarzo • Puertas eléctricas, puertas de diseño y suelos de piedra porcelana • Baños refinados con grifos premium y acabados no clips • Preparación para cine en casa y estación de carga eléctrica Precios • 2 habitaciones de 2.290.000NIS (ejemplo para suelo 14 vistas al mar al oeste) • 3 habitaciones de 2.700.000NIS (ejemplo para el piso 13 con sótano) • 4 piezas de 3.450.000NIS • 5 habitaciones de 3.680.000NIS (ejemplo para la planta 3 con estacionamiento y bodega) • 4 habitaciones de 3.700.000NIS (flor 1, apartamento con posibilidad de soccah) • Ático 5 habitaciones 92.5M2 + 2 terrazas de 92.5M2 y 50.5M2 a 8.200.000NIS Progresos y condiciones • Permisos obtenidos, trabajo en curso (fase de soporte y excavación) • Banker: Bank Hapoalim • Entrega prevista: 30 de abril de 2029 • Métodos de pago favorables: ningún interés o indexación (20% en firma, 30% en préstamo promotor, 45% en entrega, 5% en entrega clave) • Garantía del fabricante Tidhar – 10 años