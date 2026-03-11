  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
de
$1,15M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34406
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Sderot HaAtzmaut

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson arquitectos interiores, el proyecto se distingue por un diseño refinado, espacios comunes de alta gama, un paisaje de Gil Dershman y un nivel ecológico de 5281 – 3 estrellas. Los residentes disfrutarán de un exclusivo club, un gimnasio, parque infantil, aparcamiento subterráneo con terminales eléctricas y lujosos halls de entrada. Apartamentos y acabados Los apartamentos, de 3 a 5 habitaciones y áticos, están equipados con: • Sistema inteligente de automatización del hogar y aire acondicionado VRF • Cocina de alta gama con cuarzo • Puertas eléctricas, puertas de diseño y suelos de piedra porcelana • Baños refinados con grifos premium y acabados no clips • Preparación para cine en casa y estación de carga eléctrica Precios • 2 habitaciones de 2.290.000NIS (ejemplo para suelo 14 vistas al mar al oeste) • 3 habitaciones de 2.700.000NIS (ejemplo para el piso 13 con sótano) • 4 piezas de 3.450.000NIS • 5 habitaciones de 3.680.000NIS (ejemplo para la planta 3 con estacionamiento y bodega) • 4 habitaciones de 3.700.000NIS (flor 1, apartamento con posibilidad de soccah) • Ático 5 habitaciones 92.5M2 + 2 terrazas de 92.5M2 y 50.5M2 a 8.200.000NIS Progresos y condiciones • Permisos obtenidos, trabajo en curso (fase de soporte y excavación) • Banker: Bank Hapoalim • Entrega prevista: 30 de abril de 2029 • Métodos de pago favorables: ningún interés o indexación (20% en firma, 30% en préstamo promotor, 45% en entrega, 5% en entrega clave) • Garantía del fabricante Tidhar – 10 años

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,26M
Barrio residencial Exceptionnel rare
Ra'anana, Israel
de
$2,47M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$517,275
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Está viendo
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,15M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$861,185
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con faci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Venta en la zona deseada de Montefiore Gershon Schatz Street En la tercera planta - fachada 3 habitaciones de 60 m2 + balcón de 15 m2 Medidor incluido Aparcamiento subterráneo Ascensor Edificio de sólo 10 inquilinos 2 apartamentos por planta Lease in progress until the end of August 2026 fo…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$385,605
3 habitaciones en el centro de la ciudad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir