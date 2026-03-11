Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevamente disponible para alquiler en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo.
En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 248 m2, con dos exposiciones.
Ofrece una vista verde de las montañas de Jerusalén, una zona de cocina y baños privados.
Posibilidad de crear 9 oficinas y una sala de recepción adicional.
Es posible conectar 2 oficinas adicionales de 141 m2 y 162 m2 cada una, para llegar a una superficie total bruta de 551 m2.
El precio por m2 es de 85 NIS para alquiler, 17.5 NIS por m2 para cargos de construcción, y 22 NIS por m2 para Arnona.
El precio es antes del IVA y la entrada en las oficinas es inmediata.
Extremada ubicación en la entrada de la ciudad y cerca de ejes centrales de transporte.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
