Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Nuevamente disponible para alquiler en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 248 m2, con dos exposiciones. Ofrece una vista verde de las montañas de Jerusalén, una zona de cocina y baños privados. Posibilidad de crear 9 oficinas y una sala de recepción adicional. Es posible conectar 2 oficinas adicionales de 141 m2 y 162 m2 cada una, para llegar a una superficie total bruta de 551 m2. El precio por m2 es de 85 NIS para alquiler, 17.5 NIS por m2 para cargos de construcción, y 22 NIS por m2 para Arnona. El precio es antes del IVA y la entrada en las oficinas es inmediata. Extremada ubicación en la entrada de la ciudad y cerca de ejes centrales de transporte.