  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$7,838
;
12
Dejar una solicitud
ID: 34855
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece raros espacios al aire libre, acabados de alta gama e inmejorable ubicación en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2 terraza + 50 m2 azotea privada 4a planta con ascensor Suite parental muy grande 2 dormitorios en total (incluyendo una mamá) 2 baños + 3 aseos Vista mar Materiales y acabados de alta gama Alquiler: 25.000 por mes Para más detalles o para organizar una visita privada, póngase en contacto con Premium Real Estate.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$3,92M
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Está viendo
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,838
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Mostrar todo Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
UNIQUE JARDIN APPARTMENT with PRIVATE PISCINE AND PARKING • 3 piezas • 2 dormitorios • 1 vestidor • 1 baño, 1 aseo • Totalmente amueblado • 90 m2 + 100 m2 • Jardín privado con piscina • Aparcamiento privado Place Habima / Boulevard Rothschild Precio: 9,500,000 libras esterlinas Póngase en…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,88M
Venta en Talpiot Nord - Ático 6 habitaciones de aproximadamente 180 m2 y balcón de 40 m2 con vistas al Monte del Templo Nuevo, diseñado para altos y brillantes estándares 4 direcciones de aire 4 baños estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,43M
¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado Pitch of choice, cerca de Shenkin Street, en el corazón de Tel Aviv La nueva línea de tranvía está a sólo 2 minutos a pie 140 m2 de espacio habitable 80 m2 de azotea privada Situado en un edificio raro y arquite…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir