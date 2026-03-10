Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece raros espacios al aire libre, acabados de alta gama e inmejorable ubicación en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2 terraza + 50 m2 azotea privada 4a planta con ascensor Suite parental muy grande 2 dormitorios en total (incluyendo una mamá) 2 baños + 3 aseos Vista mar Materiales y acabados de alta gama Alquiler: 25.000 por mes Para más detalles o para organizar una visita privada, póngase en contacto con Premium Real Estate.