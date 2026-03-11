  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Residence boutique dexception

Jerusalén, Israel
$1,43M
8
ID: 34398
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

Sobre el complejo

En el distrito de Mekor Haim, cerca de Baka, a solo 2 minutos a pie del centro comercial Hadar. A pocos minutos del tranquilo parque verde del Mesila, que conduce directamente al pintoresco Moshava Germanit Al pie de todos los supermercados y tiendas de Talpiot. Simplemente en el centro de toda necesidad. Potencial para un futuro ganador: el proyecto se encuentra en la ruta de la nueva tranvía (en la calle HaParsa) permitirá un viaje rápido y fácil al centro de la ciudad. Edificio boutique de lujo nueve desarrollador de sólo 9 plantas con hermoso Lobby, ascensores Shabat y estacionamiento subterráneo. Nuevo apartamento de 4 habitaciones muy espacioso de 111 m2, brillo garantizado todo el día con muy gran sala de estar perfecto para recibir, y cocina independiente, más balcón de 11m2 con vista abierta. Cocina de pie del proveedor reconocido Gal, Mamad habitación, dormitorio principal con baño adjunto, baño de invitados Aire acondicionado central VRF privado en cada uno de los espacios, calefacción por suelo radiante con termostato privado en cada lugar, sistema de hogar inteligente, simplemente los servicios más prestigiosos. El apartamento tiene una plaza de aparcamiento privado bajo tierra y bodega adyacente. Entrada inmediata. Al pie de las comunidades francófonas y de la escuela Pierre Koening.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

