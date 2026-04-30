Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe

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Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
Este proyecto está idealmente situado cerca de sinagogas, escuelas y un gran parque infantil. También se encuentra en un nuevo barrio donde la mayoría de los principales fabricantes ya han completado sus proyectos. Además, tiene fácil acceso a la autopista 2, proporcionando una excelente conectividad a Tel Aviv y Haifa.
Las vistas desde los apartamentos ofrecen un panorama de las villas de Moshav Avihay, creando un ambiente sereno y pintoresco.
Características del proyecto
El proyecto Briga incluye 5 edificios residenciales que estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia, así como su galería comercial
El proyecto Briga respeta todas las normas ambientales y económicas
Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura de techo
Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado
3 ascensores lujosos y rápidos y modernos
La residencia tendrá un gimnasio y una sala de juegos (jumbori) una sinagoga
El proyecto está acompañado por una garantía bancaria
Características del apartamento
5 habitaciones de 147m2 con terraza de 19m2
Cada apartamento se vende con una bodega y plaza de aparcamiento, proporcionando un espacio de almacenamiento conveniente y acceso seguro para sus vehículos.
Servicio interior muy lujoso
cerámica granito de azulejos porcelana 100/100
Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir.
Azulejos, parquet o teca
Aire acondicionado central.
Puertas interiores de alta calidad
Cocina de Regba , encimera de mármol con isla central
Azulejos de baño hasta el techo
Inodoros colgantes
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas en toda la casa
Válvula mezcladora de calidad
Edición Junio 2025
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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